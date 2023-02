Crisi industriali, l’assessore Benveduti replica al consigliere Arboscello: “L’attenzione della Regione è massima, situazione sotto controllo”

"Probabilmente distratti dalle liti interne, i rappresentanti del Pd perdono per l'ennesima volta il contatto con la realtà dei fatti e si espongono a dichiarazioni ai limiti del surreale. In particolare, ci tengo a rassicurare il consigliere regionale Arboscello, che periodicamente regala fantasiosi comunicati stampa, del fatto che non ci sia alcuna necessità di aggiungere ulteriori tavoli dedicati alle crisi industriali del savonese a quelli istituzionalmente già riconosciuti. E in cui tutti i soggetti interessati partecipano e si confrontano per salvaguardare, non solo l'occupazione dei lavoratori coinvolti, ma anche la vocazione di un territorio che ha sofferto in passato la pesante de-industrializzazione a cui i governi, a lui vicini, ci hanno condotto" spiega l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti.

"L'attenzione di Regione Liguria è sempre stata massima, come dimostrano i moltissimi incontri con le parti sociali e con i competenti ministeri - aggiunge l'assessore - Siamo confidenti che questo nuovo governo, come abbiamo potuto verificare in altre situazioni regionali, sappia finalmente, con competenza e attenzione all’interesse nazionale, difendere la strategicità di un settore che ha sempre caratterizzato il nostro tessuto economico, con una progettualità sul medio-lungo termine che traguardi lo sviluppo moderno di tutte queste ricchezze produttive".