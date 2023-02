Albenga, il Quartiere Santa Eulalia organizza una manifestazione: appuntamento per il 19 febbraio

Il Quartiere Santa Eulalia, per la prima volta in tanti anni di Associazione e dopo un lungo periodo di pandemia che ha impedito lo svolgersi di attività all’aperto, effettuerà una manifestazione il 19 febbraio con lo scopo celebrare tale ricorrenza e di spiegare il perché delle ragioni del culto intra moenia.

Le celebrazioni di Santa Eulalia, in riferimento al quartiere sud ovest della città vecchia, si protrarranno per tutta la giornata già dal mattino con stand di degustazione, possibilità di tesseramento al gruppo di rievocazione, pesca di beneficenza con lo scopo di autofinanziamento, corteo e messa in cattedrale San Michele in abito storico, ma soprattutto con un evento culturale inedito che farà conoscere maggiormente “le radici della nostra storia”.

Alle ore 15,00 infatti, presso l’Auditorium San Carlo, si terrà un incontro dedicato, un “doppio” convegno che avrà come oggetto: “La dove vola la colomba, iconografia e culto di Sant’ Eulalia dalla Catalogna al Mediterraneo” a cura della Dott.ssa Sara Paci Piccolo, consulente del Quartiere, di Firenze e ancora “Sant’Eulalia di Albenga, i primordi della chiesa e del culto intra moenia”, relatore il Dott. Nicolò Staricco, di Albenga, responsabile alla storicità dell’Associazione Rievocatori Ingauni.

“Ce la metteremo tutta per fare qualcosa di interessante, di piacevole per la nostra comunità e di inedito. Momento per autocelebrarci, per parlare di storia, per incontrarci, per contribuire a mantenere alta l’attenzione sul Palio Storico e sul 1200 - afferma il Presidente Alessandra Benati - Da sottolineare anche la pesca di beneficenza, momento rivolto ai bambini con tantissimi pelouches, giochi, matite per colorare, zainetti ecc… Desidero rivolgere con questa occasione un particolare elogio ai membri di questa giovane squadra, che spinti dall’amore per i colori, dalla voglia di mettersi in gioco e di stare insieme, stanno dimostrando uno spirito di partecipazione ed una forza di volontà che sono certa porterà lontano tutto il gruppo e ci consentirà di investire e di offrire altre interessanti occasioni nel futuro”.