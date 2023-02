Roberto Tomatis (Fdi): “Bene la sistemazione dell’area taxi, ma è sparito il posto rosa per donne incinte”

«Pur apprezzando lo sforzo dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di dare una nuova forma all’area parcheggi riservata ai taxi, spiace constatare che dalla stessa zona sono stati cancellati 2 parcheggi bianchi e il posto rosa dove potevano parcheggiare le donne in stato di gravidanza». Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis in relazione ai parcheggi riservati ai taxi davanti alla stazione ferroviaria di Albenga.

«Valuteremo se questa novità porterà i suoi frutti ora e in futuro, ma quello che più ci preme è che l’Amministrazione Comunale e il comando della polizia locale provvedano con lo stesso spirito d’iniziativa a trovare nella adiacenza dell'ingresso della stazione un parcheggio rosa destinato alle donne in stato di gravidanza».

Tomatis nel suo intervento ricorda che il Codice della Strada da due anni ormai ha introdotto i parcheggi rosa. Si tratta di spazi riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni. Se prima erano i Comuni a decidere se e dove prevederli, all’interno del proprio territorio di competenza. Oggi invece – sottolinea il capogruppo di FdI - esiste una vera e propria legge nazionale che li disciplina».