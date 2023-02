Desbarassu a Savona, il 24 e 25 febbraio park gratuito mezz'ora in più in Piazza del Popolo

Il 24 e 25 febbraio in occasione di "Desbarassu" il parcheggio di Piazza del Popolo a Savona sarà gratuito per una mezz'ora in più, per un totale quindi di un'ora.

Il comune con una delibera di giunta ha aderito quindi all'iniziativa proposta da Ascom Confcommercio.

Gli operatori commerciali aderenti alla manifestazione sono stati autorizzati inoltre ad occupare le porzioni di aree antistanti i propri esercizi, con l'esclusione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Sarà comunque garantito uno spazio di almeno due metri libero da ingombri nei marciapiedi interessati dalle attività.

L'ora di gratuità del park di Piazza del Popolo sarà concessa anche per l'iniziativa estiva di fine agosto.