Il savonese Sethu ultimo a Sanremo: "Cause perse" chiude al 28esimo posto

Si chiude in 28esima posizione l'esperienza di Sethu, cantante savonese, al Festival di Sanremo.

In gara all'Ariston con "Cause perse", sul palco insieme al fratello Jiz, il giovane artista savonese saluta la principale kermesse della musica italiana con un'esperienza comunque positiva (come testimoniato dai risultati al Fantasanremo) al di là del piazzamento finale.