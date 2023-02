Pedonalizzazioni a Savona, raccolta firme della Lega: "Andavano fatte in una maniera diversa, non a spot ma con un progetto a lungo respiro" (FOTO)

Più di 300 firme raccolte in qualche ora e diverse proposte e criticità esposte.

Nella giornata di ieri la Lega di Savona ha organizzato un banchetto tra via Paleocapa e Corso Italia con al centro proprio il tema delle tante criticate pedonalizzazione disposte dalla giunta Russo in corso Italia, via Mistrangelo, via Ratti e via Manzoni.

"Abbiamo avuto una grande risposta da parte dei cittadini, anche chi non vota la Lega perché non gli va bene la decisione del comune - ha detto il segretario cittadino Giorgio Calabria - È un segnale, alcuni hanno lasciato proposte ed un messaggio a chi ha deciso un'operazione per la quale noi non entriamo nel merito perché non siamo contrari, ma non è stata condivisa adeguatamente. È una decisione delicata in un tessuto in difficoltà come il commercio e per la viabilità, andava fatta in una maniera diversa, non a spot ma con un progetto a lungo respiro. Chi ha diritto di parlare sono i cittadini".

Le schede lasciate ai savonesi prevedevano di dover scegliere se si era favorevoli o meno allo stop alle auto nelle vie del centro, lasciando anche idee, proposte e esporre le problematiche.

I savonesi si sono concentrati sulle difficoltà nella circolazione in via Boselli/Piazza Mameli e hanno esposto le loro lamentele sui parcheggi con la modifica per i residenti. Critici anche i commercianti in quanto via Mistrangelo e via Manzoni soprattutto stanno subendo un contraccolpo negativo con la pedonalizzazione.

"Una scelta affrettata, che penalizza chi vive la città e ci lavora tutti i giorni. È impensabile una così radicale rivoluzione, una massiva pedonalizzazione del centro, senza aver prima previsto nuove aree di parcheggio e una razionalizzazione della viabilità cittadina. Le pedonalizzazioni dovrebbero avvantaggiare il commercio e la vivibilità e non, come si è visto, causare un danno a cittadini e lavoratori. Sarebbe stato più giusto ascoltare le esigenze dei savonesi" ha detto la segretaria provinciale leghista Sara Foscolo.