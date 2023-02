Iniziativa green per i cimiteri di Andora: parte il progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’illuminazione votiva

Andora vara una nuova iniziativa green. Terminata l’installazione delle nuovi lampioni a risparmio energetico sulla passeggia a mare di ponente e mentre è in corso la sostituzione di 4500 punti luce su tutto il territorio comunale, parte la realizzazione del progetto che vedrà i pannelli fotovoltaici fornire energia elettrica all’illuminazione votiva del cimitero di San Giovanni. L’obiettivo fa parte dei lavori di riqualificazione energetica di tutti i campisanti andoresi al fine di attuare un risparmio energetico, potenziare la rete di distribuzione, abbattere le manutenzioni e introdurre l’utilizzo di lampadine a led. I lavori sono stati affidati nei giorni scorsi.

“Per quanto possano sembrare piccole le lampadine ad incandescenza consumano molta energia, si danneggiano facilmente, comportano anche alti costi di manutenzione e un alto inquinamento luminoso perché emettono luce in tutte le direzioni – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Abbiamo quindi fatto una valutazione fra quelli che potevano essere i migliori sistemi di illuminazione rapportati alle dimensioni dei nostri campisanti e scelto un progetto di riqualificazione, che nel giusto rapporto costi benefici, amplia il servizio, potenzia la fornitura e usa l’energia fotovoltaica. Sarà ammodernata la rete elettrica di distribuzione impiegando tecnologie tradizionali a cui sarà affiancato l’impiego di moderne lampade a led a bassissimo consumo supportati dai pannelli che saranno installati nel cimitero di San Giovanni e alimenteranno sia le luci votive che l’impianto ordinario. I pannelli fotovoltaici in silicio policristallo, orientati a sud, saranno posizionati in modo da aver il minor impatto ambientale possibile. La rete di illuminazione sarà riqualificate potenziata in tutti i cimiteri a opera della ditta Semperlux srl che li avrà in concessione per 30 anni. I lavori si svolgeranno nel corso del 2023 e tutto il sistema sarà operativo dal 2024”.

L’intervento è in linea con la riqualificazione diffusa delle strutture pubbliche in sintonia con i dettami del risparmio energetico, dell’abbattimento di emissione di CO2 e in ottemperanza alle normative sull’inquinamento luminoso.

“Prosegue la nostra attenzione prioritaria verso la salvaguardia dell’ambiente utilizzando anche più innovative tecnologie sugli edifici ed aree comunali – spiega l’Assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi - Un modo per ottemperare alle nuove normative green che guidano le opere pubbliche e che si accompagna al costante lavoro di sensibilizzazione delle giovani generazioni con progetti specifici in tutte le scuole andoresi”.

Proprio su questa linea è in corso la sostituzione di tutti i punti luce dell’illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale.

“L’intervento è in corso nelle zone periferiche e nelle vie dove i tecnici hanno verificato che gli impianti risultano in peggiori condizioni – ha spiegato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, nel corso di un sopralluogo – .Tutti i corpi illuminanti saranno sostituiti con lampade a led che garantiscono risparmio energetico, minor impatto ambientale e una illuminazione gradevole ed efficace già sperimentata in alcune vie cittadine. La programmazione degli interventi segue una classifica di priorità stabilità dai tecnici che hanno stilato un cronoprogramma. Negli ultimi due anni, abbiamo già realizzato interventi di posa di lampade a led in via San Lazzaro, sulla passeggiata a mare di Levante, in piazza Santa Rita e ultimamente in sulla passeggiata di ponente. Il nuovo contratto ci garantirà, per nove anni, la fornitura di energia elettrica e manutenzioni su tutto il territorio. Terminata la sostituzione dei corpi luminosi si procederà a riverniciare tutti i pali e a sostituire i punti luce gravemente danneggiati”.