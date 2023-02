Arboscello (Pd): "Contributo POR FESR revocato a Piaggio AeroSpace. Chiederò audizione per fare chiarezza"

"Domani in Commissione III chiederò l’audizione del vicepresidente della Giunta e Assessore ai Programmi comunitari Alessandro Piana e dei rappresentanti dell’azienda, per fare chiarezza sulle tappe che hanno portato al decreto dirigenziale di revoca del contributo POR FESR a Piaggio AeroSpace". Lo rende noto Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"Quei fondi europei sono importanti per la ricerca e l’innovazione e quindi strategici per una realtà che, in attesa dell’esito del terzo bando, ha necessità di continuare ad essere competitiva in un mercato altamente tecnologico come quello dell’aerospazio", conclude Arboscello.