Millesimo, Garofano replica sulle polemiche: "Sicurezza priorità, ma senza penalizzare gli eventi"

"Sul tema della sicurezza e degli eventi di Millesimo lavoriamo con responsabilità e buon senso. Raccogliamo volentieri ogni spunto utile e valuteremo con attenzione se e come perfezionare gli accorgimenti già adottati per la gestione degli accessi". Così Francesco Garofano, sindaco di Millesimo.

"La verità è che c'è una fondamentale differenza di visione amministrativa rispetto a Picalli - prosegue il primo cittadino - in passato l'attenzione era riservata quasi esclusivamente alla Festa del Tartufo, lasciando il borgo privo di un vero calendario per il resto dell'anno, ragione per cui molte delle questioni logistiche e di sicurezza oggi sollevate non si ponevano nemmeno. La nostra Amministrazione ha scelto una strada opposta: fare squadra con le associazioni del territorio e con i commercianti per restituire a Millesimo un paese vivo tutto l'anno — dalla Festa delle Famiglie al MilleMaggio, dal Luglio Millesimese agli eventi di Natale, compresa la valorizzazione della stessa Festa del Tartufo".

"In questo percorso si inseriscono anche i 'mercoledì in piazza', una tradizione di lungo corso a Millesimo che abbiamo fortemente voluto riprendere già dallo scorso anno - continua il sindaco - Parliamo di serate semplici e leggere, pensate per far vivere il centro storico e dare lavoro alle nostre attività commerciali, gestite da sempre con le stesse modalità operative e gli stessi criteri d'accesso".

"La sicurezza per noi è e resta una priorità assoluta. Tuttavia, bisogna comprendere che un approccio rigido crea difficoltà non da poco. Imporre vincoli sproporzionati rispetto al tipo di eventi potrebbe pregiudicare la realizzazione di alcune manifestazioni; ma il nostro obiettivo è coniugare la sicurezza con il divertimento, e quindi ci impegneremo per mettere in atto eventuali migliorie necessarie per la sicurezza e coadiuvare le iniziative delle associazioni che operano sul territorio".

"L'impressione, purtroppo, è che a dar fastidio sia proprio il successo di questo calendario e il fatto che Millesimo sia tornata a riempirsi - osserva ancora Garofano - Prima le polemiche per venti minuti di musica in più, ora gli attacchi sulla gestione delle transenne per chiudere le piazze...". "La nostra Amministrazione continuerà a muoversi con equilibrio e buon senso: aperti a migliorare la logistica e la sicurezza laddove necessario e possibile, ma sempre a difesa della vitalità del paese, dei nostri commercianti e della voglia dei millesimesi di stare insieme", conclude il sindaco di Millesimo.