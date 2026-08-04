Cambio di testimone in Provincia, Scaramuzza prende il posto di Castellini come primo dei non eletti

Maurizio Scaramuzza, consigliere comunale a Savona per la Lega, subentra ad Andrea Castellini in Consiglio provinciale; la firma questo pomeriggio a Palazzo Nervi. Castellini, vicepresidente della Provincia e sindaco di Stella, ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Ente Parco del Beigua, succedendo a Daniele Buschiazzo, il cui incarico era scaduto dopo 11 anni di mandato.

Subentra così Scaramuzza che, alle elezioni del 2024, ha ottenuto 20 voti, per una cifra individuale ponderata di 4.810. Il consigliere leghista, ex assessore allo Sport durante la giunta Caprioglio, dovrebbe anche assumere le deleghe di Castellini a Viabilità (Levante e Savona), Società Partecipate e Ambiente.

La Provincia è un ente di secondo livello: sia il Consiglio sia il presidente vengono infatti eletti dai consiglieri comunali, con un voto ponderato il cui peso varia in base al numero di residenti dei Comuni di appartenenza.

Il consigliere leghista resterà a Palazzo Nervi fino alle nuove elezioni del Consiglio provinciale, che viene rinnovato ogni due anni ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della provincia.

Per il 6 agosto è stato convocato un Consiglio provinciale straordinario, dove verrà presentata la surroga di Castellini e la contestuale convalida alla carica come primo dei non eletti nel 2024 di Maurizio Scaramuzza.