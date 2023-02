Savona, Psi: “Ottimo lavoro del sindaco Russo, è importante che le città siano ‘camminabili’”

“Passeggiando per le strade del centro di Savona, ci siamo da sempre confrontati con il suo peggior nemico: la macchinail traffico. Quanto più camminabile è una città, maggiore è la possibilità di incrementarne la vivibilità, incentivare le piccole attività commerciali, aumentare la sicurezza percepita, dare la possibilità di lasciare che i bambini possano esprimere la loro creatività e le loro relazioni sociali. Secondo uno studio americano (Walk this Way), che analizza l’impatto economico che ha la pedonalizzazione, i luoghi pedonali urbani posseggono un’economia molto più attiva rispetto ai “non pedonali”. L’Amministrazione del sindaco Marco Russo sta portando avanti un progetto organico, strutturato che, partendo da un’analisi della situazione a ieri, delle sue funzioni sociali ed economiche, ha individuato attraverso uno studio approfondito anche in collaborazione con l’università, interventi di breve, medio e lungo periodo sulla mobilità, accessibilità e riqualificazione delle vie cittadine del centro città. Molto ci sarà da progettare e realizzare nei prossimi anni, ma l’importante, a nostro avviso, era dare inizio ad una riqualificazione di una città che per decenni è rimasta bloccata da una inerzia che stava diventando cronica”. Ad affermarlo in una nota la segreteria della Federazione Provinciale di Savona del Psi.

“Sicuramente si dovrà ragionare in termini di trasporto pubblico, per renderlo maggiormente efficiente e fruibile, anche alla luce di una incentivazione che deve vedere i cittadini attori principali, studenti, giovani, anziani che dalle periferie della città devono raggiungere i servizi in città avranno bisogno di essere incentivati, attraverso il contributo della collettività. Diminuire, contribuire, o eliminare in alcuni casi le tariffe significa dire alle persone che hanno il diritto a spostarsi a prescindere dai propri mezzi economici, perché si tratta di un bene pubblico".

“Si dovrà affrontare il tema dei parcheggi intorno alle aree pedonalizzate – proseguono -, e trovare iniziative che vedano progetti finalizzati alla collaborazione tra pubblico e privato, attraverso soprattutto il recupero o la riqualificazione Urbanistica cosiddetta ‘Moneta Urbanistica’. Inoltre, non si può pensare alla pedonalizzazione della città senza pensare allo sviluppo di piste ciclabili che devono andare oltre il centro cittadino per permettere di realizzare una fruibilità dalle periferie verso il centro.

Ebbene, all’uopo ci rivolgiamo ai cittadini affinché diventino parte integrante di un progetto cui questa Amministrazione, con coraggio, ha dato il Via; una partenza che naturalmente potrà trovare sulla sua strada, paure, incomprensioni, polemiche, ma anche, con il tempo, la giusta considerazione, per cambiare la città di Savona e renderla maggiormente presente in un futuro, che vede sempre di più un orientamento improntato alla riqualificazione dei centri Storici, ad un nuovo modo di vivere la città, ma soprattutto che ci permetta di affrontare sfide importanti come il risparmio energetico, e la salute e l’economia delle città del futuro”.

“Quindi la Federazione di Savona del PSI, da sempre affianco al Sindaco Marco Russo, vuole promuovere una diversa sensibilità di tutti i savonesi, al di del loro pensiero Politico, verso il cambiamento anche certamente delle nostre abitudini, ma anche il cambiamento del volto Urbanistico, aree come Piazza del Popolo, Ex Vivaio zona Villetta – Giardini Robert BadenPowell; C.so Colombo; Piazza delle Nazioni; giardino Mariupol; Via Verdi – giardini Officine Scarpa e Magnago; Zinola Via Brilla; Darsena Piazza Rebagliati – giardini Lanzarotto Malocello; Via Alla Rocca; Zinola Via dei Ceramisti; Priamar; dovranno nei prossimi anni subire profonde riqualificazioni.

Ci sarà bisogno di tanto lavoro da parte degli uffici Tecnici comunali, ma soprattutto ci vorrà molta condivisione con la Città e le forze politiche improntate ad un serio confronto per fare di Savona negli anni una città diversa, una città che sappia, prima di progettare e realizzare, confrontarsi seriamente con spirito costruttivo e collaborazione riconoscendo il ruolo di un sindaco che da sempre vuole cambiare in meglio la città in cui vive e viviamo”, concludono dalla Federazione Provinciale di Savona del Psi.