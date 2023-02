Albenga rifà il look ai parchi gioco: sicurezza e inclusività le parole d'ordine

Restyling, sicurezza e inclusività nei parchi gioco comunali, queste le parole chiave per gli interventi affidati dal comune di Albenga alla ditta Gioco Arredo Service s.r.l. di Savona.

L’ammontare dei lavori e del servizio manutentivo affidato per i prossimi anni alla ditta savonese è di 24 mila euro, la stessa ditta si occuperà altresì dell’istallazione di giochi inclusivi al parco Peter Pan finanziati con 25 mila euro attraverso un contributo regionale.

La ditta, dopo aver effettuato sopralluoghi, anche con i tecnici comunali, ha iniziato le lavorazioni volgendo una particolare attenzione alle urgenze e alla sicurezza. Il cronoprogramma prevede tre fasi di lavorazione. Primo intervento: parco Peter Pan, parco Enzo Tortora, piazza Europa, giardini Libero Nante, parco giochi in via Kennedy-via De Gasperi, parco giochi di Bastia, piazza Falcone Borsellino a San Fedele. Secondo intervento: parco giochi a Campochiesa. Terzo intervento: parco giochi a Leca d’Albenga, area gioco di Vadino, parco giochi Palazzo Morandi in viale Pontelungo.

“Sono già iniziati gli interventi di manutenzione dei parchi gioco di Albenga ad opera della Gioco Service S.r.l. ditta che svolge attività manutentiva sulle attrezzature ludico motorie da 25 anni - commenta il vicesindaco Alberto Passino - La ditta occuperà, oltre che dei primi interventi manutentivi su tutti i parchi gioco, anche della manutenzione costante degli stessi con 4 passaggi all’anno, interventi a richiesta e analisi dei giochi e definizioni delle superfici di impatto. Un ringraziamento in particolare all’ufficio tecnico e in particolare al funzionario Luca Sola e ai caposervizi esterni dei servizi manutentivi e del verde”.

Aggiunge l’assessore Marta Gaia: “Oltre agli interventi manutentivi volti a garantire la sicurezza dei bambini, l’Amministrazione ha voluto dare un segnale forte in tema di inclusività partecipando al bando regionale al fine di trovare le risorse per installare 2 giochi inclusivi pensati appositamente per bambini con disabilità. Verranno installati: un castello in parte percorribile anche in carrozzina e con giochi sensoriali lungo il percorso e una giostra a livello della pavimentazione su cui possono salire anche i bambini in carrozzina. È importante promuovere l’inclusività fin dalle più tenere età e quale modo migliore se non attraverso il gioco? Per questo abbiamo pensato a questi giochi che permettono a tutti i bambini di tutte le età di giocare insieme”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di interventi importanti sia dal punto di vista della sicurezza che del decoro grazie anche agli interventi periodici che saranno effettuati dalla ditta incaricata. I bambini sono il nostro futuro ed è importante garantire loro ambienti adeguati sia a scuola (abbiamo effettuato molti interventi agli edifici scolastici) che nel tempo libero”.

In particolare ad oggi sono stati effettuati: nel parco Peter Pan i controlli dei giochi a molla riponendo una particolare attenzione alle molle e ai bulloni e sono stati sostituiti i tappi copridado, nelle casette la sostituzione delle corde di risalita, la sostituzione dei listelli di legno mancanti, dei ganci della rete di arrampicata, e la sostituzione dei tappi copridadoi rotti.

Nel parco Enzo Tortora sono state sostituite alcune travi del pianerottolo della casetta e i seggiolini delle altalene con sostituzione dei bulloni e dei tappi copridado. In Piazza Europa sono stati sostituiti gli scalini dello scivolo e sostituita la balaustra mancante e i tappi rossi di sicurezza, sono state sostituite, inoltre 2 maniglie dei giochi a molla e fissate le bullonerie della molla a terra (saranno installati i tappi rossi protettivi, sostituiti altri 4 gradini della scala dei giochi e un listello della balaustra del pianerottolo).

Nei giardini Libero Nante sono state sostituite alcune maniglie dei giochi a molla. In via Kennery - De Gasperi è stato installato un nuovo seggiolino sull’altalena e inserite maniglie mancanti nei giochi a molla.

Nel parco a Bastia sono state sostituite maniglie e seggiolini dei giochi a molla. Nel parco giochi Falcone Borsellino a San Fedele è stata controllata la bulloneria e sostituiti i tappo copridadi. A Campochiesa è stato sostituito il tetto della casetta, sistemata la pavimentazione antitrauma, tagliati i pali rovinati e coperti con i tappi rossi protettivi, sostituiti i corrimano, stuccati e riverniciati i bordi dello scivolo pericolosi e saldate le stecche della ringhiera mancanti (sarà sostituito il tetto della casetta e saldate alcune stecche di ferro della ringhiera). Area gioco di Vadino sono pronti da installare i piattelli gioco equilibrio (saranno sostituite alcune parti di giochi in metallo e le reti e le scalette da arrampicata).

Nei giochi del parco di Palazzo Morandi è stato stuccato il palo di protezione e sono stati posizionati i tappi rossi protettivi (sarà sostituita la rete di arrampicata). Al parco di Leca saranno sostituite le corde di arrampicata.