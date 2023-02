"Cent’anni al volo": un libro celebra lo storia dell’aeroporto di Villanova d’Albenga

“Cent’anni al volo: storia dell’aeroporto di Albenga” è il volume che stamani, 16 febbraio, è stato presentato proprio tra le pulite e moderne linee architettoniche, realizzate su progetto del genovese Paolo Brescia, del più antico aeroporto ligure. Oltre 150 pagine di racconti e di illustrazioni, alcune delle quali inedite, di uno scalo legato indissolubilmente alla storia del territorio e che al territorio fornisce servizi di prevenzione e pronto intervento essenziali. Il volume, edito in lingua italiana e inglese da Bacchetta Editore, è stato curato da Fabio Caffarena e Federico Croci, storici e docenti presso l’Università di Genova.

L’evento si è svolto alla presenza di Autorità civili e militari e rappresentanti delle comunità locali.

Il Clemente Panero è uno scalo per il quale la società di gestione, Riviera Airport SpA, in concessione dell’Authority dell’Aviazione Civile (ENAC), si pone l’obiettivo di rendere autosufficiente, generando risorse attraverso il supporto dell’aviazione generale e di quella business, contribuendo all’economia del territorio e del sistema aeroportuale nazionale. In tal senso, sono stati identificati lavori di ampliamento dei piazzali di parcheggio e la costruzione di un nuovo hangar, tali da incrementare la sicurezza dello scalo e la sua concorrenziale attrattività.

“Per progettare il futuro di un luogo bisogna prima comprenderne la storia – afferma il vicepresidente di Riviera Airport, protagonista dell’iniziativa culturale, Clemens Toussaint -. Un aeroporto è un luogo davvero speciale perché non solo racconta una storia sull’evoluzione tecnica, ma anche dei sogni e delle speranze delle persone che da lì sono decollate”. E il Clemente Panero – Riviera Airport, di storie ne ha davvero tante da raccontare. Soprattutto, in un anno che vede avvicinarsi il Centenario di vita dell’Aeronautica Militare, un’altra istituzione che insieme alla gloriosa Piaggio, ha spesso intrecciato il proprio destino con lo scalo ingauno.

Lo scorso mese di novembre, presso il Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga, sempre allo scopo di festeggiare il centenario della fondazione dello storico scalo ingauno, era stato presentato il volume "Cento anni dell'Aeroporto Clemente Panero”, realizzato da alcuni soci dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga, con il patrocinio dei Comuni di Villanova d'Albenga e di Albenga, allo scopo di ripercorrere tutte le attività che si sono succedute, dalla fondazione ad oggi, tramite un’attività di ricerca di informazioni e immagini, edite e inedite.