Calice, domenica di sport col terzo trofeo "Carbuta Park": chiusura per la Sp23

Il bivio di San Rocco a Carbuta: da lì al bivio per Ca' de Visca strada chiusa

Sarà una domenica 19 febbraio di sport e divertimento quella nell'entroterra finalese col terzo trofeo "Carbuta Park", organizzato dalla ASD Calice Bike con un percorso di oltre 3 km sul quale saranno impegnati circa 450 atleti provenienti non solo da tutto il Nord Italia ma anche da Svizzera e Gran Bretagna quattro Team UCI internazionali: Pedale Simplon(Svizzera), Scott Italia, RDR Factory Team, KTM Protech.

Da segnalare tra le donne la presenza della campionessa mondiale in carica e vincitrice della Coppa del Mondo MTB specialità XCE eliminator Gaia Tormena, già vincitrice anche della tappa di Finale Ligure dell'Enduro World Series.

Per consentire lo svolgimento della gara, sarà chiusa al traffico la Sp23 che dal quadrivio di San Rocco (nella frazione di Carbuta) porta verso il Melogno, fino al bivio per la frazione di Ca' di Visca. Sarà invece possibile per chi proviene da Feglino proseguire verso Calice Ligure e viceversa.