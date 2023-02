Miglior accessibilità e più parcheggi dedicati: ad Andora via ai lavori per la nuova rotonda della stazione

Accesso più veloce alla nuova stazione, sia in macchina che a piedi, nuovi parcheggi per i viaggiatori, i taxi e gli autobus di linea. Ecco in estrema sintesi gli obiettivi dell'importante intervento urbanistico, del valore di 800mila euro, che vedrà nelle prossime settimane la realizzazione di una prima grande rotonda all'incrocio fra via Cavour e via Europa Unita.

Il completamento di questa opera comporterà la chiusura della viabilità in questa zona per circa un mese.

"L'intervento, progettato e appaltato dal Comune ma finanziato da RFI in base ad una recente convenzione che ha modificato il progetto originario, renderà la zona punto privilegiato di accesso di Andora, intersezione fra il vicino casello autostradale, la stazione e le vie verso la costa e l'entroterra - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis che ha chiesto di spostare a valle la viabilità principale per implementare servizi alla nuova stazione - Una delle conseguenze della riqualificazione della zona, sarà un più agevole accesso ai binari sia per i pedoni che per chi arriva in macchina, oltre ad ulteriori servizi ai viaggiatori".

Dopo il completamento della rotonda, il cantiere proseguirà con la realizzazione di una seconda ritonda più piccola, più a monte, vicino all'uscita della stazione.