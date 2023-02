Fuliggine nel mare di Albissola: intervento della Capitaneria e di un mezzo Transmare (FOTO)

Polvere di carbone, una sorta di fuliggine nel mare di Albissola Marina e l'allarme è scattato questo pomeriggio.



Ha incuriosito e allarmato la presenza di una chiazza presente nello specchio acqueo albissolese tanto da far intervenire la Capitaneria di Porto di Savona con una motovedetta e un mezzo della Transmare.



In questo momento non si conosce ancora l'origine della dispersione ma comunque il prodotto tendeva ad affondare e a non rimanere in superficie.



La Guardia Costiera ha disposto un'ulteriore uscita mattutina domani, nel frattempo sono stati effettuati tutti i campionamenti del caso.