Inverno demografico e difficoltà infrastrutturali non abbattono il savonese: dati positivi per il 2022 degli industriali provinciali (FOTO e VIDEO)

"Valorizzare i punti di forza, la grande capacità di resilienza, il coraggio di imprenditori di questo territorio che hanno continuato a investire, produrre ed essere competitivi".

E' questo il messaggio lanciato dagli industriali savonesi riunitisi nell'assemblea annuale per disegnare la situazione economica della nostra provincia a tutto il 2022 e tracciare quelle linee guida ritenute indispensabili per continuare a mantenere alto, nonostante le difficoltà che non mancano, il livello di competitività di un territorio che nella previsione di crescita del valore aggiunto 2023 sull'occupazione si piazza al secondo posto in Italia dietro solo al milanese e a pari passo col veronese.

Guardare al domani con determinazione è quindi l'obbiettivo posto non solo agli operatori economici ma anche alle istituzioni presenti in gran numero nella Sala della Sibilla, davanti ai vertici savonesi e nazionali di Confindustria, col presidente nazionale Carlo Bonomi in prima fila.

Questo perché la base di partenza, ferme restando alcune carenze, è comunque apprezzabile. L'area savonese è caratterizzata da una presenza industriale ancora forte grazie ad alcune manifatture leader di prodotto e una rete di pmi che continuano a investire e assumere, nonostante le ormai tristemente note vertenze industriali di spessore per le quali si attendono ancora risposte, un turismo migliorabile nell'offerta ma comunque creatore di ricchezza sia in termini occupazionali che di valore aggiunto, e una logistica fornita di due scali portuali ad alta produttività e volano di attrazione per insediamenti produttivi.

Due sono però le spade di Damocle incombenti sul tessuto economico locale. La prima è l'inverno demografico: la nostra risulta essere la provincia "più vecchia d'Italia" con pochi giovani sul territorio, anche a causa di una fuga verso le grandi città per lo studio senza ritorno post laurea. Anche quest'ultimo elemento contribuisce, secondo l'analisi dell'Unione Industriali, a un mismatch tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dal mercato del lavoro: pur creando 23mila nuovi posti, 9mila rischiano di rimanere "scoperti", in buona parte nei settori trainanti dell'industria.

Questi sono però temi legati al resto del Paese: per questo il savonese, secondo l'Unione Industriali, può essere un laboratorio per comprendere cosa serve per favorire una "rinascita" dei territori non metropolitani. La sostenibilità economica e sociale della provincia dipende da una discreta qualità della vita, connessioni digitali accettabili, servizi sanitari, sociali e educativi migliori e più capillari, efficienti trasporti pubblici su gomma e rotaia, e infrastrutture di grande scorrimento: tutte precondizioni per una competitività e attrattività del territorio, ritenute essenziali per permettere la realizzazione di un ecosistema favorevole alla crescita e alla creazione di impresa, mantenendo una buona vivibilità del territorio, sia per il turismo, sia per tutti coloro che lo vivono e lavorano.