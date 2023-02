Tpl Linea, vertice in Prefettura, l'rsu: "Gravi carenze nella manutenzione, il perdurare della mancanza di risposte porterà a valutare iniziative"

Tre assunzioni in programma a maggio che però secondo le organizzazioni sindacali non possono bastare, oltre alla preoccupazione per un non immediato rinnovo del parco mezzi.

Questi i punti che sarebbero emersi dall'incontro di ieri in Prefettura tra il Prefetto Enrico Gullotti, i sindacati, la rsu aziendale, i vertici di Tpl Linea, il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Non sono emerse rapide misure di miglioramento in particolare del reparto officina oltre ad una possibile assunzione di un meccanico, altre due sono in programma entro maggio - spiegano dalla rsu - La sostituzione di circa venti autobus nel corrente anno non sarà imminente trattandosi di autobus prevalentemente elettrici che avranno bisogno prima della messa in servizio della realizzazione delle postazioni di ricarica presso il depositi di Cisano e Finale Ligure il quale deve ancora essere realizzato".

"Le risposte di Comune e Provincia di Savona sono rimaste generiche oltre alla conferma del rinnovo del contratto di servizio - continuano - Le organizzazioni sindacali e la rsu hanno posto le gravi carenze in particolare nella manutenzione a causa della pesante carenza di organico e di organizzazione. Il perdurare della mancanza di risposte concrete ai problemi dei lavoratori porterà a valutare l’organizzazione delle opportune iniziative a sostegno della vertenza".