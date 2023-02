Albenga, continuano le iniziative per promuovere il mare e la subacquea con HSA Liguria

Albenga 2023 un anno che vedrà lo sviluppo di diverse iniziative rivolte allo sviluppo del turismo, della subacquea accessibile, della fruibilità del mare per le persone con disabilità.

Si parte sabato 25 febbraio con un evento gratuito aperto a tutti, fortemente inclusivo di nuoto, snorkeling e subacquea inserito nel circuito nazionale della Subacquea Zero Barriere HSA presso la piscina comunale di Albenga,dove è prevista la partecipazione di diverse persone con disabilità delle associazioni locali e del volontariato. Seguiranno nei prossimi mesi, corsi e stage di formazione di nuovi subacquei anche con disabilità a tutti i livelli, istruttori e guide. Diverse iniziative avranno come base operativa il Centro Subacqueo Idea Blu storico diving di Albenga con immersioni negli attraenti fondali dell'isola Gallinara

Albenga, cittadina del ponente Ligure, con la sinergia di diverse realtà pubbliche e private, sostiene da anni le proposte di HSA per le attività natatorie, di snorkeling e subacquee rivolte alle persone con disabilità. HSA -Handicapped Scuba Association, attiva dal 1981, ha sviluppato, da pioniera, un movimento internazionale specifico in oltre 50 paesi nel mondo.

Dalla numerosa partecipazione di persone e sostenitori nasce HSA Liguria, assieme a Gianfranco Lenti e i suoi collaboratori.

Una storia subacquea che parte da lontano quella di Gianfranco Istruttore dal 1997 capace educatore di formazione istruttori HSA e NADD, personaggio autorevole che da anni sostiene il movimento HSA. 26 anni di subacquea una passione che diventa professione, un grande impegno nella gestione di corsi a tutti i livelli e Fondatore del Diving Centro Subacqueo Idea Blu di Albenga, centro 5 stelle HSA e didattica NADD che Luca Balbi, la sorella Sara e il papà Alberto, professionisti del settore, proseguono con impegno e dedizione.

Negli anni Gianfranco ha brevettato diversi subacquei con disabilità, esperti ed appassionati, anche nei livelli avanzati fino ad Istruttori.

Un insieme di esperienze che hanno dato il via ad un susseguirsi di iniziative, convegni, viaggi con gruppi di sub con disabilità e non, in Italia e all'estero, sentieri subacquei archeologici e biologici accessibili a tutti, compresa la bella iniziativa organizzata ogni anno “La Grande Festa della Subacquea nessuno escluso” manifestazione d'eccellenza arrivata al suo quindicesimo anno.

Per far vivere appieno l'avventura subacquea alle persone con disabilità, Gianfranco e il suo qualificato staff insieme alla collaborazione di Leonardo, Alessandra, Renato, Beppe, ecc, ha instaurato diverse alleanze sul territorio. Responsabile Regionale HSA e fondatore di Ingaunia Aqua Divind Albenga si e prodigato negli anni allo sviluppo del turismo accessibile, alla realizzazione di percorsi subacquei accessibili archeologici e biologici e altro.

Gianfranco e il suo staff collaborano infatti con Comuni, Capitanerie di Porto, Soprintendenza dei Beni Culturali, Comsubin della Marina Militare e con enti e istituzioni pubbliche e private con l'obiettivo di fornire sempre più servizi, in particolar modo a quelli desiderosi di vivere il meraviglioso mare della Liguria.

HSA per il suo qualificato e costante impegno ha assegnato a Gianfranco il prestigioso “Premio Sirena” nel 2012. Un'opera preziosa e qualificata che si sposa perfettamente con la cultura e le motivazioni che HSA sviluppa e diffonde in Italia, già dalla metà degli anni ottanta. Certamente non è finita qui, altre importanti iniziative sono già in cantiere in favore delle persone con disabilità. Le iniziative previste hanno il patrocinio e collaborazione di ANASEND - Ass.ne Naz.le Attività Sub e Nuoto Disabili, del COMUNE di Albenga del Ministero del Turismo, di NADD Global Diving Agency, Ingaunia Aqua Diving Albenga, Centro Subacqueo Idea Blu, Onda sub Torino, Scuba Project, Happy Diver, N.S.D.C. Club NATO, Non Uno Meno, ADSO, Idea Sport. Centro Subacqueo Milamese.