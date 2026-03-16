A Stella San Martino lo spettacolo musicàl-teatrale "Me la canto e me le suonano"

Sabato 21 marzo alle ore 21 presso il Teatro Casone Inarrestabile Stella, nella frazione di San Martino, va in scena lo spettacolo musicàl-teatrale “Me la canto e me le suonano”.
Un viaggio nel varietà ispirato interamente al repertorio di Milva, in scena Leonardo D’Angelo autore ed interprete, Benedetta Matteoni al violino, Lorenzo Poletti al sax, Denis Dariy alla fisarmonica e Marcello Marianetti alla tastiera e alla direzione musicale.
Una piece scoppiettante dove la musica incontra il teatro e si fondono in una cosa sola, proprio
Come la pantera di Goro sapeva fare, un omaggio alla Milva donna di spettacolo dove si esibiva in sketch con Lionello e la Parisi.