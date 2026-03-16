Ad Altare il filo che unisce: un corso gratuito di uncinetto per grandi e piccini

Dimenticate per un attimo smartphone e tablet: ad Altare, la nuova tendenza è prendere in mano un uncinetto e lasciarsi guidare dal filo. Grazie all’iniziativa “Mind the Gap”, nata per colmare le distanze tra le persone condividendo abilità e saperi, la comunità valbormidese si prepara a riscoprire un’arte antica con un tocco di novità.

Il primo frutto dell’iniziativa? Un corso gratuito di uncinetto, reso possibile dalla generosità di una signora del paese che ha deciso di mettere a disposizione il suo talento e il suo tempo. L’obiettivo non è solo imparare a realizzare centrini e sciarpe, ma anche trascorrere qualche ora in compagnia, rafforzando i legami tra grandi e piccini.

“La vera ricchezza di un paese sono le persone che lo abitano e la voglia di mettersi in gioco”, sottolineano dal Comune, ricordando che il corso è aperto a tutti: dai ragazzini curiosi agli adulti desiderosi di mettersi alla prova.

Le lezioni si terranno presso la biblioteca civica “P. Tambani”, ogni mercoledì o giovedì dalle 15:30 alle 16:30, con i giorni definiti insieme ai partecipanti. Per partecipare basta portare filo e uncinetto (gli strumenti fondamentali… il talento lo mette la docente!).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Segreteria del sindaco del Comune di Altare al numero 019-58005 o scrivere a alessia.briano@comunedialtare.it.