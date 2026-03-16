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Savona | 16 marzo 2026, 17:45

Savona, Erica Cassano alla Libreria Ubik: presentazione del romanzo “Duramadre”

Appuntamento mercoledì 18 marzo, alle ore 18:00

Savona, Erica Cassano alla Libreria Ubik: presentazione del romanzo “Duramadre”

Mercoledì 18 marzo alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con la scrittrice Erica Cassano, che presenterà il suo romanzo “Duramadre” (Garzanti).

A dialogare con l’autrice sarà Renata Barberis, che modererà l’incontro.

Il primo giorno di scuola, Celeste entra in aula e non trova nessuno ad aspettarla. Nessun bambino. Nessuna famiglia ha avuto il coraggio di mandare i figli dalla nuova maestra: una donna, nubile, quasi quarantenne. Una forestiera venuta da Napoli. In quel paese della Calabria basta un dettaglio per segnarti, basta uno sguardo per condannarti. Celeste è arrivata lì per amore, credeva che accanto a Tonio — l’uomo che ha scelto — avrebbe trovato un posto sicuro. Invece si ritrova all’interno di una casa che non la vuole: la madre di lui la tollera appena, le sorelle la tengono ai margini, e Tonio stesso, giorno dopo giorno, sembra sfuggirle...

Nuovo sorprendente e commovente romanzo per l'autrice rivelazione de “La Grande Sete”, uno degli esordi letterari di maggior successo degli ultimi anni, arrivato al quarto posto nelle classifiche di vendita in Italia...

Redazione

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