Savona, torna la "Festa di San Giuseppe" nel quartiere Oltreletimbro

Torna a Savona la “Festa di San Giuseppe”: dopo alcuni anni di stop, grazie all'impegno del Parroco Don Gabriele Semeraro e con il coordinamento di Ente Fiera di Confcommercio Savona, la città potrà nuovamente vivere un appuntamento che da sempre è atteso oltre che molto sentito dalla comunità.

Il 22 marzo, in piazza Martiri, davanti alla parrocchia di San Giuseppe, si svolgerà un evento dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutta la cittadinanza per ricordare e rivivere le tradizioni di un tempo.

La festa si svolgerà dal mattino con incontri e la messa, ma con eventi che si protrarranno fino al tardo pomeriggio con intrattenimento e stand di oggettistica creativa.

Soddisfatta l’assessore al Commercio di Savona, Elisa Di Padova: "Siamo lieti di questo ritorno. Nella valutazione delle manifestazioni, anche quelle commerciali, abbiamo posto una nuova attenzione rispetto alle attività che vengono realizzate nei quartieri e siamo davvero felici che Oltreletimbro possa vivere questo evento a misura di famiglie con le associazioni e con la cittadinanza".

Laura Chiara, referente di Ente Fiera-Confcommercio Savona, spiega: "Siamo lieti di aver contribuito a restituire alla città un appuntamento tradizionale e molte atteso. Ci saranno tante le iniziative che coinvolgeranno i visitatori, grazie alle associazioni culturali e parrocchiali che interagiscono con il quartiere. Un'occasione per trascorrere una giornata all'aperto prima della Pasqua e un momento da condividere con tante persone che si dedicano quotidianamente a far vivere i quartieri anche della periferia".

Don Gabriele Semeraro: "Domenica 22 marzo la comunità parrocchiale di San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, festeggerà la propria festa patronale. In linea con le indicazioni della chiesa diocesana e della chiesa universale, desideriamo aprirci alla cittadinanza e in particolare al quartiere. Per questo motivo dalle 9 alle 20 avremo il piacere di organizzare un momento di festa assieme all'Ente Fiera di Confcommercio. Ci sarà, ovviamente, un momento religioso alle ore 10.30 con la celebrazione della messa. Sarà anche una giornata dedicata all'associazionismo e al volontariato. La nostra comunità vede nel suo patrono un esempio di lavoratore, di buona vita e un modello di socialità. Desideriamo aprirci al quartiere, a credenti e non, a cristiani e a persone di altre confessioni religiose. Speriamo che possa essere un momento in cui fare veramente comunità, al di là di colori politici, religiosi ed economici. Vi aspettiamo numerosi e speriamo possa essere un'occasione di condivisione che si potrebbe ripetere nel tempo".