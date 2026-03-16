A grande richiesta, è stata prorogata fino al 20 aprile l'esposizione “Capolavori d’Impresa: Aerovisioni” al Sea Art Hotel di Vado Ligure: la mostra che unisce arte, industria e territorio attraverso lo sguardo creativo della Drone&Art. Promossa dall’Associazione Visioni e ideata da Punto a Capo, l’iniziativa celebra il valore del lavoro, dell’ingegno e della visione imprenditoriale, trasformando i panorami aerei di Vado Ligure in suggestive opere d’arte dedicate alle aziende protagoniste dello sviluppo locale.

L'entusiasmo suscitato sin dalla serata inaugurale, anche grazie alla presenza di relatori di grande prestigio - tra cui il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Sindaco di Savona Marco Russo, il Sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il Direttore dell’Ufficio Territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Canavese e il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Matteo Lo Presti - è stato tale da portare alla proroga della mostra, che resterà visitabile ancora per un mese.

Il connubio tra arte e industria ha dunque funzionato perfettamente, alimentando l’interesse verso il mondo dell’impresa. Proprio per questo, nelle prossime settimane verranno organizzate visite e interviste dedicate a imprenditori e manager che hanno scelto di raccontare la propria azienda attraverso questa chiave artistica e non convenzionale.

Ad aprire la serata dell'inaugurazione, moderata dal giornalista Gilberto Volpara, è stata la presentazione della mostra da parte di Monica Brondi, seguita dal saluto del Sindaco Gilardi che ha simbolicamente sottolineato come il vero "capolavoro" sia la capacità di una comunità di crescere insieme, unendo istituzioni, imprese e cittadini in una visione condivisa.

A seguito del dialogo tra gli importanti rappresentanti istituzionali del territorio presenti, la serata è proseguita con la tavola rotonda dedicata al tema “Industria e logistica: protagonisti del territorio”, che ha offerto uno spazio di confronto tra operatori e stakeholder del settore, con gli interventi di Gerardo Ghiliotto (Unione Utenti Porto), Fabrizio Conni (Confitarma), Giulia Vernazza (Vernazza Autogru) e Santi Casciano (Vado Gateway), condividendo riflessioni e prospettive sul ruolo strategico del sistema portuale e logistico di Vado Ligure.

L’incontro si è concluso con la presentazione del libro “(Re)Immagina Vado Ligure 2023-2030” di Ennio Rossi, seguita dalla visita alla mostra e da un momento conviviale.

Siamo particolarmente felici dell'entusiasmo e della partecipazione registrati durante l'inaugurazione, risultato di mesi di lavoro, progettazione e collaborazione. Siamo inoltre molto lieti della proroga della mostra fino al 20 aprile, segno concreto dell’interesse e dell’apprezzamento suscitati dall’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare al Sindaco Fabio Gilardi, Cristina Pizzutti, Gerardo Ghiliotto, Giulia Vernazza e Enri Brahimaj, per il prezioso supporto e la condivisione del progetto.

La mostra “Capolavori d’Impresa: Aerovisioni” è visitabile dal 21 febbraio al 20 aprile 2026 presso il Sea Art Hotel di Vado Ligure, con ingresso libero dalle 17.30 alle 21.30.

Un invito a scoprire il territorio da una prospettiva nuova: dall'alto, dove l'impresa diventa arte e il lavoro diventa visione.