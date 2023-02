Auto cappottata in via Silvio Amico a Loano: tre feriti al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale intorno alle 19.30 in via Silvio Amico a Loano dove un'automobile, in seguito ad un violento tamponamento con un'altra auto, si è cappottata.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso, della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e della Croce di Malta Boissano oltre all'automedica del 118. Sul luogo del sinistro sono inoltre intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri.