Elezioni 2023, c'è la data: si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio

È stata ufficializzata la data per le elezioni amministrative 2023: si voterà domenica 14 maggio, per l'intera giornata, e lunedì 15 maggio, nella mattinata fino al primo pomeriggio. A deciderlo il Consiglio dei Ministri odierno.

Nel savonese i comuni al voto per eleggere il nuovo primo cittadino saranno Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

Ancora in fase di definizione gli schieramenti che si affronteranno (tranne alcune eccezioni che andremo ad elencare), ma con l'ufficializzazione dell'election day è lecito attendersi una rapida accelerata in merito ai candidati sindaci e alle liste che prenderanno parte alla tornata elettorale.

In attesa di capire chi scenderà in campo ad Alassio, Ceriale e Laigueglia, i primi annunci sono arrivati dalla Val Bormida: a Carcare l'assessore uscente Alessandro Ferraro proverà a dare continuità all'amministrazione oggi in carica ereditando il testimone dell'attuale sindaco Christian De Vecchi (che ha annunciato il suo disimpegno). A sfidare Ferraro sarà il candidato sindaco del centrosinistra Rodolfo Mirri. A Cengio, invece, il primo cittadino uscente Francesco Dotta ha espresso la volontà di proseguire l'avventura amministrativa e sarà dunque in corsa per confermarsi alla guida del municipio.

E se da Rialto al momento non emergono particolari novità in merito alle prossime elezioni, a Sassello l'unica certezza è che il sindaco uscente Daniele Buschiazzo non sarà della partita. Le ipotesi per la successione portano a nomi della giunta uscente, dal vicesindaco Lia Zunino passando per l'assessore Roberto Laiolo.