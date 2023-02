Cairo, cambia la viabilità sul ponte Stiaccini: tracciata la nuova rotonda (FOTO)

Nuova rotonda all'incrocio tra via XXV Aprile e via Sanguinetti, zona ponte Stiaccini: ci siamo. Sull'asfalto è stata tracciata la sagoma di quella che sarà la rotatoria definitiva.

"Un'opera attesa da anni - spiega Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Cairo Montenotte - La nuova viabilità sarà in vigore dal pomeriggio odierno".

I semafori posizionati nella zona sono stati rimossi. La tracciatura provvisoria consentirà il proseguo dei lavori per la riorganizzazione dei sotto-servizi in vista dell'assetto finale.

Si tratta di un intervento a costo zero per il comune, poiché realizzato come onere a scomputo nell'ambito del lavori per la realizzazione della nuova palazzina nell'area ex Fantasque.