Savona, scontro fra furgone e scooter: una persona ricoverata in codice giallo (FOTO)

Si è concluso fortunatamente con una sola persona che ha avuto necessità delle cure dei sanitari ma poteva avere conseguenze ben più gravi, l'incidente verificatosi nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, a Savona nel tratto di Aurelia davanti al Priamar.

All'incrocio tra via Mazzini e via Nostra Signora dell'Olmo un furgone, per cause ancora non ben chiarite, si è scontrato con alcuni scooter, anche se la dinamica è al momento ancora al vaglio degli agenti della Polstrada giunti sul posto. Nel sinistro è stata coinvolta anche un'automobile.

Insieme a loro i vigili del fuoco del comando savonese per la messa in sicurezza dei veicoli e i militi della Croce Bianca di Savona che hanno trasportato un uomo in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Il traffico ha visto il crearsi di code e rallentamenti in entrambe le direzioni, già messo a dura prova dalla giornata piovosa e dall'ora di punta.