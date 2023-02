Sanità Albenga, il Pd al consigliere Tomatis (FdI): “Bene chiedere dimissioni di Toti, ma lui stesso dovrebbe lasciare il partito che lo appoggia in Regione”

"L’operazione di riduzione dei posti letto nell’ospedale di Albenga non va fatta. Troppo spesso in Italia quello che è provvisorio diventa a tempo indeterminato e stiamo per assistere nuovamente alla ennesima riduzione di servizi dell’ospedale di Albenga che non possiamo permetterci. Per una volta siamo contenti di vedere che anche dai banchi della minoranza ingauna, anche se con disdicevole ritardo, se ne siano accorti. Fa piacere che a voce del consigliere Tomatis, dalla minoranza venga puntato il dito contro il depauperamento attuato dalla maggioranza regionale e dal governatore Toti, chiedendone le dimissioni”. Lo affermano dalla segreteria del Partito Democratico di Albenga.

“Vorremmo però ricordare a Tomatis che lui è iscritto in FdI, partito che appoggia in maggioranza Toti e che è artefice materiale del disastro sanitario quanto lui. Se volessero, il suo partito e gli alleati in maggioranza, potrebbero veramente sfiduciare il governatore”.

“Non si può sempre prendere in giro i cittadini! Non è il Pd che governa in Regione! Ma è il suo partito FdI a governare la regione insieme alla Lega! Come fa a non ricordarselo? – chiedono -. Se vuole realmente le dimissioni del governatore, perché non si rivolge ai dirigenti del suo partito chiedendo che tolgano la fiducia al governatore?”.

“Apprezziamo e approviamo la richiesta di dimissioni avanzata da Roberto Tomatis, ma se ci credesse davvero dovrebbe come minimo lasciare il suo partito FdI, che attualmente appoggia e governa la Regione insieme a Toti, altrimenti semplicemente non è credibile", concludono.