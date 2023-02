Maltempo, allerta neve in corso nel savonese: nella notte Val Bormida e Valle Erro passeranno in arancione

Alle 15 è scattata l’allerta gialla per neve sulla zona D (versanti padani di Ponente) dove si passerà in arancione alla mezzanotte per poi tornare a gialla alle 13 di domani, lunedì 27 febbraio. Alle 18 è andata in allerta gialla anche la zona E (versanti padani di Levante, fino alle 13 di domani) mentre, alle 3.00 della prossima notte toccherà ai comuni interni della zona B entrare in allerta gialla fino alle 13.00. Confermato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale su tutta la regione per domani lunedi’ 27 febbraio.

Le previsioni meteo per le prossime ore: domani, lunedì 27 febbraio, nevicate deboli, a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 10 cm su parte occidentale (tra cui autostrada A6), tra 2 e 10 cm su parte orientale, deboli su E con accumuli tra 2 e 10 cm. Nella notte deboli nevicate su comuni interni di B con locali accumuli tra 2 e 3 cm oltre 300m, e di AC oltre 400-500 m con locali spolverate su tratte autostradali presenti. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h), in calo su CE. Disagio fisiologico fino a molto freddo.

Martedì 28 febbraio, fino a metà giornata possibili locali e deboli nevicate su parte più interna di D. Fenomeni in graduale esaurimento. Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h su AB, 50-60 km/h su CDE; valori ovunque maggiori sui rilievi. Disagio fisiologico per freddo su ABC, molto freddo su DE.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.