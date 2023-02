Finale, 400mila euro per gli impianti sportivi: nuovo tetto per il PalAlessia, riapriranno le tribune del "Borel"

Sarà di 400mila euro complessivi l'impegno preso dall'Amministrazione Frascherelli nei confronti degli impianti sportivi di Finale, non solo con la risoluzione (complessiva o parziale) di alcune criticità emerse nell'ultimo anno ma anche con interventi di ammodernamento ed efficientamento, oltre che di messa in sicurezza.

La scorsa settimana è stata avviata la procedura per assegnare i lavori del PalAlessia di via Calice, dove negli scorsi mesi a causa di una pallonata si era distaccata una porzione di un pannello del soffitto, costringendo il primo cittadino a emanare un'ordinanza con la quale vietava la pratica nella struttura di sport con la palla e obbligando la Polisportiva del Finale a riorganizzare gli spazi a sua disposizione.

Il quadro economico di questo intervento sarà di 260mila euro per il rifacimento totale della copertura del polo sportivo e i lavori dovrebbero essere avviati tra metà aprile e i primi di maggio al massimo "per essere pronti ad agosto con la nuova stagione sportiva", commenta in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi.

Se la soluzione sarà completa per il palazzetto, che tornerà così al suo pieno utilizzo, altrettanto non sarà per le tribune dello stadio "Felice Borel". Nei prossimi giorni, anche se le tempistiche restano al momento incerte, saranno posizionate le nuove transenne e le nuove reti necessarie per le misure di sicurezza imposte dalla norma. L'impianto di via Brunenghi tornerà quindi a ospitare il pubblico con circa un centinaio di posti dopo lo stop imposto dal Prefetto Gullotti alle ordinanze con le quali settimanalmente veniva concessa l'apertura delle tribune.

Una vicenda nata con la salita della società di calcio locale in Serie D nel 2016 che, dopo le prove necessarie per concedere l'agibilità al campo sportivo comunale per ospitare le partite di quarta serie, aveva visto ridurre la capienza per garantirne l'uso in sicurezza. Tuttavia ciò avveniva solo attraverso un apposito provvedimento sindacale, stoppato dallo scorso settembre con l'arrivo del nuovo Prefetto.

"Comprendiamo il disagio degli ultimi mesi ma appena informati delle necessarie azioni da mettere in campo per risolvere le problematiche connesse alla sicurezza abbiamo finanziato l’acquisto di tutto il materiale che per fortuna arriverà in settimana a più di 2 mesi dall’ordine. Nei prossimi giorni torneremo a rivivere le nostre partite dall’interno" afferma l'assessore allo Sport, Massimo Rescigno.

Il focus della Giunta finalese non si fermerà però qui. Per quanto riguarda le strutture al chiuso, gli investimenti previsti riguarderanno le palestre ora utilizzate dalle società finalesi in sostituzione del PalAlessia: "Durante l’estate contiamo di lavorare anche nella palestra XXV Aprile per un importante intervento di manutenzione di circa 80 mila euro - continua Guzzi - Sforzi importanti anche alla palestra 'Zat' delle scuole medie dove ormai da settimane la ditta incaricata porta avanti il grande intervento di adeguamento sismico e strutturale". In questo caso il cantiere ha un valore di 1 milione e 400mila euro (di cui 500mila dal PNRR) che interessa l’intero plesso scolastico e durerà almeno ancora per tutto il 2023.

Scelta degli ultimi giorni riguarda invece la piscina comunale: "Su questa investiremo altri 90mila euro dopo quelli già utilizzati nel 2019 per i serramenti ed il nuovo fondo. Anche in questo caso efficientamento ed ammodernamento del sito sempre più utilizzato da bambini per le prime attività in acqua ed adulti per corsi di vario tipo" aggiunge Guzzi.

"La vivacità sportiva finalese meriterebbe maggiori risorse ma con costanza e annualmente continuiamo a investire in tutti i nostri impianti, convinti che lo sport debba essere sostenuto e supportato al massimo per continuare a dare gli stimoli giusti ai giovani che con esso crescono personalmente, oltre che in molti casi professionalmente" chiosa l'assessore Rescigno.