Viabilità a Vado, proseguono i lavori: spazio agli interventi per il futuro viadotto

Proseguono a pieno regime i lavori di potenziamento della viabilità urbana adiacente al nuovo port gate di Vado Ligure.

Completata la realizzazione delle fondazioni profonde e delle pile di sostegno, le lavorazioni si sono spostate nella zona a ponente del raccordo ferroviario dove si sta procedendo alla costruzione dell'armatura per la posa della rampa che, partendo dalla sede stradale attuale, collegherà Via Trieste a Via alla Costa grazie a un nuovo viadotto.

Lo sviluppo lineare del ponte stradale avrà una lunghezza di oltre 100 metri e presenterà una articolata geometria costruttiva composta da una doppia curva, una salita e una discesa per scavalcare la ferrovia e rendere il passaggio sul cavalcavia il più agevole possibile. La complessità della struttura comporta una progettazione ad hoc dell’impalcato metallico che sarà realizzato con travi in acciaio su misura, saldate in officina e poi trasportate in cantiere per essere assemblate e poste in opera.

Contemporaneamente, nella zona dove sorgerà la rotatoria in prossimità del raccordo con via alla Costa, si procede con il rilevato stradale che consentirà la realizzazione della carreggiata, e con la posa delle condutture che ospiteranno gli impianti di illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche.