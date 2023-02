Alassio, addio a Roberto Caputo, aveva solo 55 anni

Lutto ad Alassio per la scomparsa di Roberto Caputo, scomparso all’età di soli 55 anni.

Roberto Caputo era uno stimatissimo pasticcere che aveva fondato e gestito per tanti anni la pasticceria Peccati di gola ad Albenga.

Il lutto ha lasciato sgomenti i tantissimi amici che hanno appreso la notizia della sua dipartita con grande dolore e in queste ore lo stanno salutando sui social con attestati di stima e affetto.

Caputo lascia la figlia Arianna, nota reginetta in diversi concorsi di bellezza locali, il fratello Mimmo e Paola.

La famiglia di Roberto Caputo ha voluto esprimere un ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Clinica Rossello, insieme ai cari amici Enrica, Marcello e Adriano e chiede che non vengano portati fiori, ma offerte alla clinica dove è stato ricoverato, ricevendo le cure necessarie per il male che lo aveva colpito, che verranno raccolte fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio in occasione dei funerali.