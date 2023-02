Nevica in Val Bormida e Valle Erro, prosegue l'allerta arancione: 48 cm sul Monte Settepani (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10.30: due camion si sono intraversati a Mallare lungo la Sp 5. Disagi alla viabilità.

Continua l’allerta arancione per neve sui versanti padani di Ponente (zona D) In allerta gialla, invece, i versanti padani di Levante (zona E) e i comuni interni della zona B. Ulteriori valutazioni in mattinata.

Nevicate interessano le zone della A6 e della A26, coinvolgendo dunque Val Bormida e Valle Stura, hanno raggiunto le zone interne del Levante avvicinandosi alla costa, ad esempio con fiocchi sulle alture del Ponente genovese (zona sopra Voltri). I nivometri della rete Omirl segnalano da inizio evento: 48 cm a Monte Settepani, 15 a Ferrania (Cairo Montenotte), 25 a Dego Girini, 20 a Urbe Vara Superiore, un paio di centimetri a Campo Ligure, 9 a Varese Ligure, 10 a Cuccarello (Sesta Godano). I fenomeni sono generalmente deboli (anche quelli piovosi, sparsi sul territorio regionale, localmente moderati nell’entroterra savonese.

Per quanto riguarda i venti settentrionali di burrasca o burrasca forte (ricordiamo che anche per oggi vige su un avviso meteorologico su tutta la regione) nelle ultime ore toccati i 154 km/h al lago di Giacopiane.

Capitolo temperature: i valori più bassi in quota con -9.3 a Poggio Fearza, -8.0 a Pratomollo, -6.8 a Monte Settepani. Altre temperature alle ore 7: Pieve di Teco 3.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, Cairo Montenotte 0.0, Savona Istituto Nautico 3.2, Genova Centro Funzionale 5.1, Busalla 0.8, Chiavari 6.5, Varese Ligure 1.8, La Spezia 6.8.

Finora la viabilità scorre senza particolari problemi. Un camion, pare di nazionalità lituana, non attrezzato per affrontare la neve, si è intraversato sulla Sp 28 bis all'altezza di Roccavignale, in direzione Montezemolo.

"Stiamo lavorando - spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - Essendo un centro di servizi, il nostro territorio è interessato da un grande afflusso di veicoli. I trattori dell'appalto neve sono in azione. La situazione è sotto controllo".

"Per ora stiamo tenendo bene - aggiunge Roberto Molinaro, primo cittadino di Cosseria - Siamo impegnati su tutto il territorio comunale. Per motivi di sicurezza abbiamo chiuso la scuola e il cimitero. C'è stato un tamponamento tra Case Libora e Marghero. Le strade provinciali sono pulite".

"In paese abbiamo 10/15 centimetri di neve. Nella zone più in alto siamo sui 40 centimetri. Nevica con vento forte", commenta il sindaco di Giusvalla Marco Perrone.

A Roccavignale l'accumulo di neve è attorno ai 40/45 centimetri: "Gli spazzaneve sono al lavoro. Prevediamo un ritorno alla normalità delle strade verso metà mattinata", spiegano dal comune.

"Nessuna criticità - sottolinea il sindaco di Millesimo Aldo Picalli - Le strade comunali situate in alto hanno un po' di neve, ma i nostri spazzaneve stanno pulendo".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.