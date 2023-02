Strada alternativa pericolosa causa neve, i bus non riescono a transitare per Altare: Tpl Linea attiva le navette

Attivate alcune navette per non lasciare isolato il paese di Altare. Questo il provvedimento messo in campo nella mattinata odierna dall'azienda Tpl Linea.

Il maltempo infatti impediva il passaggio dei bus. Con la chiusura di via XXV Aprile, a causa dei noti problemi legati all'ex vetreria Savam, la strada alternativa presenta alcuni tratti, come salita Arcara, che con la neve, diventano assai pericolosi per veicoli di tali dimensioni.

"Stanno cercando di rispettare il più possibile gli orari", ha postato sulla propria pagina Facebook la consigliera comunale indipendente Rita Scotti.