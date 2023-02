Varazze, nonna Maria Briasco compie 100 anni: l'amministrazione le consegna un attestato (FOTO)

"Tantissimi auguri a nonna Maria per aver raggiunto l'importantissimo traguardo delle 100 candeline".



Questi gli auguri del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici nei confronti della centenaria Maria Briasco che due giorni fa ha raggiunto l'importante traguardo.



Nata il 25 febbraio del 1923, ha lavorato per anni nello storico Cotonificio di Varazze.



Il sindaco insieme agli assessori Ambrogio Giusto e Mariangela Calcagno le hanno consegnato un attestato a nome di tutta l'amministrazione comunale.



"Compleanno festeggiato con non poca commozione ma soprattutto tanto affetto" ha proseguito il primo cittadino varazzino.