A Savona una messa commemorativa dello sciopero del '44

Quest'anno ricorre il settantanovesimo anniversario dello sciopero con cui il 1° marzo 1944 i lavoratori sfidarono il regime nazifascista. In tale giorno il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò infatti una mobilitazione contro il nazismo e la Repubblica Sociale Italiana, cui aderirono 5200 lavoratori della provincia. La rappresaglia nazifascista ebbe gravissime conseguenze sulla popolazione, come il carcere, la deportazione e la morte di molti manifestanti.

Per commemorare tale evento domani, martedì 28 febbraio, alle ore 18:30 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, il vescovo emerito Vittorio Lupi presiederà una messa. Mercoledì 1 marzo alle 9 al Sacrario dei Deportati del cimitero monumentale di Zinola il vescovo Calogero Marino presenzierà alla deposizione di una corona d'alloro.