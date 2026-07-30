Varazze riscopre le sue radici: una serata dedicata alla Liguria del VI secolo

Quanto conosciamo davvero la storia della nostra città? Prima della Varazze che conosciamo oggi, la terra era contesa tra Bizantini (Rhomaioi), Longobardi e antiche comunità liguri: un'epoca ricca di battaglie, intrighi, fede e grandi personaggi che ha contribuito a plasmare l'identità del territorio, ma di cui si parla ancora troppo poco.

Venerdì 31 luglio 2026, alle ore 20.45, la Sala Parrocchiale di via Carattino 49 ospiterà una serata dedicata a questo capitolo poco conosciuto della storia ligure, prendendo spunto dal romanzo storico "Teodolinda – Alla soglia del mare" di Guido W. Pizzorno. Non una semplice presentazione, ma una serata di dialogo, curiosità e confronto, per un viaggio nella Liguria del VI secolo.

Ad aprire l'incontro sarà Don Claudio Doglio, biblista e docente di fama nazionale, con un saluto introduttivo. A dialogare con l'autore saranno poi Leandro Cappiello e Giovanni Martini, in arte "Giuan Marti", che accompagneranno il pubblico in una conversazione ricca di curiosità, riflessioni e approfondimenti.

Sarà un'occasione per riscoprire una pagina affascinante della storia locale, confrontarsi e condividere la passione per la Liguria e le sue radici. Al termine dell'incontro sarà possibile acquistare il romanzo e partecipare al firmacopie, ricevendo una copia autografata e scambiando due parole con l'autore.

L'ingresso è libero.