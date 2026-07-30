"Animali selvatici nel Finalese", a Finalborgo il nuovo documentario di Antonio Narice: tra le immagini anche una rara aquila reale

Il patrimonio naturalistico del Finalese torna protagonista sul grande schermo. Venerdì 31 luglio, alle 21.30, nei chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, l'Associazione Emanuele Celesia OdV presenterà il nuovo documentario "Animali selvatici nel Finalese", che raccoglie le riprese realizzate da Antonio Narice tra luglio 2025 e giugno 2026.
L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all'Associazione Battiti di Coda di Tovo San Giacomo, organizzazione di volontariato impegnata nell'assistenza agli animali in difficoltà.
Il documentario propone immagini completamente inedite dedicate alla fauna selvatica del territorio. Oltre ai filmati della puzzola europea, ormai stabilitasi nei boschi del Finalese così come l'istrice, l'edizione di quest'anno riserva particolare attenzione ai rapaci, sia diurni sia notturni.
Tra i momenti più significativi figura un'eccezionale ripresa aggiunta nelle ultime settimane, quando il documentario era già stato predisposto. Le immagini mostrano un'aquila reale nell'immediato entroterra finalese: il maestoso rapace, probabilmente in transito, viene immortalato mentre si posa per alcuni istanti su uno sperone roccioso, offrendo una rara testimonianza della presenza della specie nell'area.
L'appuntamento sarà replicato mercoledì 13 agosto, alle 21.15, nella piazzetta Libeccio di Varigotti. Alla serata parteciperà anche Laura Vannucchi, dell'Associazione Varigotti Insieme e guida del Parco del Promontorio di Varigotti.