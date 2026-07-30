Moglio, la Sagra della Ventre apre la stagione delle feste d’estate

Sarà la tradizionale Sagra della Ventre, in programma domenica 2 agosto, ad aprire il ciclo delle sagre estive nella frazione di Moglio, organizzate dalla Società La Fratellanza e patrocinate dall'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Il campetto sportivo polivalente "I Giardini di Carolina" ospiterà infatti tre appuntamenti molto attesi dell'estate mogliese: la celebre Sagra della Ventre e, a seguire, mercoledì 5 agosto "Moglio Revolution - Non è vecchio ma vintage" e domenica 9 agosto laGnoccata.

Protagonista del primo appuntamento sarà la Sagra della Ventre, storica festa dedicata a una delle specialità gastronomiche più rappresentative del territorio alassino, inserita nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) del Comune di Alassio – vero e proprio ”albo d'oro” delle eccellenze locali - e nell'Arca del Gusto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Nata dalla tradizione dei tonnarotti mogliesi che tra Ottocento e Novecento lavoravano nelle tonnare di Sicilia, Sardegna e Calabria, la ventre è una specialità a base di stomaco di tonno ancora oggi preparata secondo l'antica ricetta locale. Domenica 2 agosto verrà servita a partire dalle ore 19 e insieme ad essa sarà possibile degustare altre specialità della tradizione ligure, tra cui le caratteristichemugnarelle, frittelle a base di ortaggi estivi, anch'esse iscritte nel registro De.Co. del Comune di Alassio. Per l'occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Alassio (fermata TPL sulla via Aurelia, di fronte al Palazzo Comunale) a partire dalle ore 19 circa.

L'atmosfera di festa proseguirà mercoledì 5 agosto con "Moglio Revolution - Non è vecchio ma vintage", cena su prenotazione ideata e organizzata dai giovani della frazione, che portano avanti con entusiasmo lo spirito di comunità e aggregazione del borgo. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Società La Fratellanza di Moglio o contattare il numero WhatsApp 351 6900497.

Domenica 9 agosto sarà invece la volta della tradizionale Gnoccata, appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi di patate realizzati a mano e conditi con pesto oppure con sugo artigianale di pomodoro e basilico, anche in questo caso accompagnati da altre specialità della cucina locale.

La stagione delle sagre alassine proseguirà poi il 12 agosto con Aperinando, organizzata dall'Associazione Amici di Padre Hermann nello storico borgo di Madonna delle Grazie, per una serata all'insegna della convivialità e della buona musica con l'intrattenimento del cantautore alassino Nando Rizzo.