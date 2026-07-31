Jazz sul mare: al Boma di Varazze arriva l'Accademia Funk Edition

Giovedì 6 agosto nuovo appuntamento con la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma, la manifestazione che, da quattordici edizioni, accompagna l’estate varazzina con concerti di alta qualità affacciati sul mare della Marina di Varazze.

Protagonista della serata sarà Accademia Funk Edition, formazione che propone un coinvolgente viaggio musicale tra jazz, funk e contaminazioni contemporanee, in un repertorio ricco di groove, improvvisazione ed energia. Sul palco si esibiranno: Fabrizio Tessitore – sassofoni, Luca Felice – tastiere, Dino Cerruti – basso elettrico e Marco Canavese – batteria

L’ensemble darà vita a uno spettacolo raffinato e coinvolgente, capace di unire la libertà espressiva del jazz al ritmo irresistibile del funk, creando un’atmosfera ideale per una cena estiva vista mare.

La rassegna, organizzata dal Ristorante Boma, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario culturale e musicale di Varazze, offrendo ogni settimana l’incontro tra eccellenza gastronomica e musica dal vivo in una location unica, affacciata sulla Marina.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00 e accompagnerà gli ospiti durante tutta la cena, trasformando una serata al ristorante in un’esperienza che unisce gusto, cultura e spettacolo.

“Le notti jazz sul mare” continuano con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica dal vivo, confermando il Boma come punto di riferimento dell’estate varazzina per chi desidera vivere un’esperienza di qualità tra mare, cucina e jazz.

Informazioni e prenotazioni

Ristorante Boma – Marina di Varazze

📞 019 934530

🌐 www.bomavarazze.it

💻 Prenotazioni online: www.bomavarazze.it/reservation.