Ceriale, a Peagna lo spettacolo teatrale "Sale d'attesa - Tre donne e le loro storie" per il Festival Internazionale del Mediterraneo

Prosegue a Ceriale il programma della quarta edizione del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma Aps con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 31 luglio, alle 21,30, all'Anfiteatro Carlo Vacca di Peagna, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale "Sale d'attesa - Tre donne e le loro storie", scritto da Daria Pratesi e diretto da Carlo Deprati.

Sul palco saranno protagoniste Graziella Ghezzi, Susy Minutoli e Paola Paolino, affiancate dalla danzatrice Irene Ciravegna, che arricchirà la rappresentazione con coreografie e interventi danzati. La serata si aprirà con una lettura affidata a Loredana Polli. Lo spettacolo è una produzione dell'Aps #Cosavuoichetilegga?.

L'opera racconta l'incontro casuale di tre donne nelle sale d'attesa di professionisti come estetiste, parrucchieri e fisioterapisti. Da questi momenti di quotidianità prendono forma storie personali, ricordi, riflessioni e confessioni che delineano personaggi autentici, che alternano leggerezza, ironia ed emozione. Uno spettacolo che affronta con sensibilità e umanità temi vicini all'esperienza di tutti, premiato con il Premio Scotti 2020 e vincitore del contest "Vado a Teatro 2020".

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio, propone un cartellone multidisciplinare dedicato allo spettacolo dal vivo. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena per valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival mette in dialogo tradizioni, linguaggi artistici e culture dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione proseguirà fino alla fine di agosto con un calendario complessivo di nove appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali e iniziative culturali, con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso la cultura, la musica e l'incontro tra persone e tradizioni.

L'ingresso alla serata è a offerta libera.