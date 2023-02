Concorso di Eloquenza 2023, in otto si sfideranno per il Trofeo "Cicerone d'argento del Ventennale"

Si avvicina a grandi passi la finale savonese del Concorso di Eloquenza organizzato per la ventesima volta dal Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio sotto la presidenza del dottor Enrico Tassinari, con il patrocinio del Comune di Spotorno, il quale ha concesso l'utilizzo della nuova sala consiliare del Municipio di piazza Stognone.

La manifestazione si avvale della collaborazione e dell'imprimatur del Governatore del Distretto Lions Claudio Sabattini, da sempre estimatore e sostenitore di questo importante "service" distrettuale.

Otto magnifici giovanissimi studenti, per la precisione due femmine e sei maschi, provenienti dal Liceo San Giuseppe Calasanzio di Carcare, dal Liceo Scientifico "Orazio Grassi" di Savona e dall'Istituto secondario di II grado "Mazzini" di Savona, ribaltando i rapporti di forza abituali, si affronteranno con modalità e schemi assolutamente personali sull'affascinante tema indicato a livello distrettuale dal Team preposto, con il gradimento del Governatore Sabattini, in vista della sfida con i vincitori delle selezioni effettuate nelle altre aree distrettuali (province di Imperia, Asti, Cuneo e parte del Torinese e Alessandrino): "Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro" (Bob Dylan).

Il tema ha affascinato moltissimi studenti, ma purtroppo l'incombente preoccupazione della maturità ha costretto molti giovani a ritirarsi all'ultimo minuto.

"Comunque - afferma il referente Antonio Rovere - sarà una bella sfida che vedrà gli otto studenti sfidarsi tra loro per la conquista del Trofeo 'Cicerone d'argento del Ventennale' e per gli altri premi in palio (buoni acquisto di materiale didattico o comunque di valenza culturale per un ammontare di 500 euro). I partecipanti includono Erika Ghiso, già terza classificata dello scorso anno (Liceo Carcare), Alessio Pelle, Marco Mori, Riccardo Romagnoli, Matteo Vezzolla, Mattia Grassi e Giulia Gosio (vincitrice della scorsa edizione), tutti del Liceo O. Grassi di Savona e Giuseppe De Marco dell'Istituto Sec. di II grado G. Mazzini di Savona, indirizzo grafico-pubblicitario".