"Cultura-Mente" a Pietra Ligure, il 2 marzo secondo appuntamento dedicato al disagio psicologico dell’età evolutiva

Giovedì 2 marzo alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare "Augusto Rembado" del comune di Pietra Ligure, con “Il disagio psicologico in età evolutiva: primi segnali o sintomi veri e propri?””, secondo appuntamento di “Cultural – Mente”, il ciclo di conferenze promosso dalla biblioteca civica “Silvio Accame” e dedicato ad approfondire, attraverso l’unione di cultura, formazione e sociale, temi a carattere psicologico/sociale rilevanti per il periodo storico che stiamo vivendo.

La dottoressa Silvia Console analizzerà la situazione psicologica di bambini e ragazzi, focalizzando l’attenzione sui primi segnali di disagio, per individuare i comportamenti che necessitano di un maggiore monitoraggio.

“L’incontro fornirà gli strumenti per comprendere quando è necessario chiedere aiuto ad un professionista o quando il genitore, l’insegnante o l’allenatore può intervenire per aiutare piccoli più in difficoltà. L’appuntamento, particolarmente indirizzato agli insegnanti, agli educatori ma anche a tutte quelle figure che hanno a che fare con l’età evolutiva come gli allenatori, avrà un taglio molto pratico in cui sarà dato molto spazio alle domande e alla condivisione di esperienze”, commenta la dottoressa Console.

“Cultural – Mente”, realizzato con il contributo di Fondazione Agostino De Mari e organizzata in collaborazione con l’Associazione Cheiron e l’Associazione di promozione sociale A Cielo Aperto, si articola in dieci appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, ognuno dedicato ad un tema diverso ma tutti legati da un fil rouge: il sapere come prevenzione, con lo scopo di fornire gli strumenti per un’aggiornata forma di prevenzione sociale.

Il primo incontro, svoltosi giovedì 2 febbraio, dedicato al mondo emotivo dei primi anni di vita e tenuto dalla dottoressa Giulia Rosso, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente.

Prossimo appuntamento: giovedì 13 aprile, alle ore 17.30, presso la il Teatro “Guido Moretti”, con “Minori e criminalità”, che vedrà come relatore il prof. Stefano Padovano.