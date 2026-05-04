Celle nel segno della tradizione, la processione per il paese per l'apparizione di San Michele

Nel pomeriggio di ieri a Celle Ligure si è svolta la tradizionale processione per celebrare l'apparizione di San Michele Arcangelo, patrono di San Michele la cui festa viene festeggiata il 29 settembre.

Dopo i vespri nell'oratorio, la processione, con gli artistici crocefissi, ha seguito il percorso lungo le vie del paese partendo dall'oratorio della chiesa attraversando via Delfino, Via Colla, Via Boagno, Via Consolazione, via IV Novembre con il ritorno infine alla chiesa intitolata al Santo Patrono.

Hanno partecipato, oltre naturalmente alle istituzioni, la banda musicale G.L.Mordeglia e le confraternite che hanno trasportato per il paese i crocifissi.

La cassa di San Michele è stata portata a spalla da un gruppo di cellesi.