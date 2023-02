Elly Schlein nuova segretaria Pd, nell'assemblea nazionale dem eletti i savonesi Lessi e Arboscello

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Con la vittoria contro Stefano Bonaccini si delinea la nuova assemblea nazionale e a farne parte saranno due savonesi.

La capolista della mozione Schlein, consigliere comunale dem a Savona Aurora Lessi e il capolista della mozione Bonaccini, il consigliere regionale Roberto Arboscello.

"Prima di tutto un ringraziamento a tutti i volontari che hanno tenuto aperti i seggi. La vittoria di Elly Schlein in provincia di Savona e nel resto della Liguria porta una luce di speranza. Ringraziamo anche tutti coloro che sono venuti a votare nonostante il maltempo. Da domani dobbiamo lavorare ancora più duramente per riacquistare la fiducia. Il primo passo deve essere quello di aprire i circoli a coloro che ci hanno detto chiaramente di volere un Partito che si rinnovi nei metodi e negli obiettivi. C'è bisogno di un Partito Democratico presente, vigile, forte ed europeo che lotti per la giustizia sociale, economica e climatica. Combattiamo l'indifferenza e l'odio con partecipazione e passione. Solo insieme possiamo essere onda - dicono Lessi e Simone Ziglioli, rappresentante provinciale mozione Schlein - Il grande risultato di Elly Schlein nella provincia di Savona e in Liguria, dimostra che c'è la necessità di un Partito Democratico che abbia come priorità il lavoro la sanità e l'ambiente. Che metta al centro la lotta alle diseguaglianze e che costruisca un alternativa alla destra in modo credibile e concreto".

"Le primarie di ieri ci lasciano una grande giornata di orgoglio e partecipazione, con oltre un milione di cittadini e cittadine ai gazebo per votare e migliaia di volontari che hanno permesso questo esercizio democratico - prosegue Arboscello - Per la prima volta il voto degli elettori ha ribaltato quello degli iscritti. Ha vinto Elly Schlein, più brava a rappresentare il cambiamento, diventando così la prima donna segretaria Partito Democratico. In bocca al lupo, per la grande sfida di rigenerare il Partito e costruire un’alternativa competitiva alla destra. Un grande grazie a Stefano Bonaccini, per l’impegno e la generosità che ha dimostrato in questa sfida. Porterò con serietà le istanze e le sensibilità della sua mozione nella prossima Assemblea Nazionale".