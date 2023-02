Primarie Pd, soddisfazione per Pd Liguria e Genova: "Grande partecipazione e idee chiare per il futuro"

"La grande partecipazione a queste primarie, con quasi 29mila persone che hanno votato in Liguria, è il primo risultato a cui guardare, in un contesto in cui l’astensionismo è un dato crescente, è la dimostrazione del valore delle idee e delle persone che costituiscono la comunità del Partito Democratico. Il primo grazie va ai volontari e alle volontarie che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo e che in questi giorni sono stati fondamentali per far funzionare la macchina, tenendo aperti circoli e gazebo". Così Valentina Ghio, segretaria regionale PD Liguria e deputata, e Simone D’Angelo, segretario metropolitano PD Genova.

"Con il 67,42 per cento di preferenze Elly Schlein in Liguria, dopo la vittoria nei circoli, conquista anche le primarie. Un segnale forte che dimostra che il Partito Democratico vuole tracciare la sua strada in modo chiaro e netto sui principali temi portati avanti dalla nuova segretaria: lotta alla precarietà, ambiente come priorità legata alla giustizia sociale, diritti civili. Le persone con il loro voto hanno indicato una rotta con al centro questi obiettivi. Per la prima volta alla guida del PD ci sarà una donna, un valore aggiunto, per continuare a guardare avanti per costruire un partito ancora più forte e coeso capace di essere alternativa alla destra di governo, anche in Liguria" concludono Ghio e D'Angelo.