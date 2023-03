Alassio e le eccellenze del suo territorio in vetrina all'Aeroporto Internazionale di Nizza (FOTO)

Si è svolto ieri presso l'Aeroporto Internazionale di Nizza un importante incontro tra le principali Compagnie Aeree di tutto il mondo e i tour operator francesi e italiani, tra cui i rappresentanti della nuova agenzia viaggi costituita in seno alla Gesco Srl.

"L'obiettivo, ancora una volta - spiega l'Assessore alle Politiche Scolastiche e al Commercio del Comune di Alassio - è quello di far conoscere le eccellenze del nostro territorio presso i maggiori canali e i luoghi più attivi sotto il profilo turistico".

"Nell'occasione i ragazzi e le ragazze della 3° e 4° cucina e della 4° sala dell'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio hanno preparato per tutti gli intervenuti un aperitivo che ha avuto come protagonisti i prodotti De.C.O. tra cui l'acciugotto, la tumatetta di Moglio, le acciughe ripiene della Fenarina e naturalmente i Baci di Alassio che ha riscontrato l'ormai consueto gradimento e successo".

"Per la città di Alassio - conclude Macheda - si tratta di importanti occasioni di promozione, per gli studenti e le studentesse di fondamentali opportunità di crescita formativa, a contatto con realtà internazionali: gli scenari per i quali la scuola li sta formando".