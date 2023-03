Formazione ferroviaria in Val Bormida, la Cgil Savona replica al consigliere Bozzano: "Attendiamo da oltre un mese la convocazione in Regione"

A seguito delle parole del consigliere regionale Alessandro Bozzano: 'La Regione è al lavoro per rendere la Val Bormida un punto di riferimento nella formazione ferroviaria', ecco arrivare la replica della Cgil Savona.

"Il consigliere regionale dice che siamo poco informati - attaccano dal sindacato - Non è vero. Non c'è nessuna strumentalizzazione. E' la realtà. Attendiamo da oltre un mese una convocazione che ad oggi non è arrivata. Cosi come nessun aggiornamento rispetto alla formazione dedicata al comparto ferroviario".

"La Regione ha una cosa da fare: è molto semplice, calendarizzare l'incontro che le organizzazioni sindacali unitariamente hanno chiesto lo scorso 30 gennaio per aggiornare sullo stato dell'arte relativo alla costituzione della scuola di formazione in Val Bormida, cosi come assunto nell'ordine del giorno di fine novembre dello scorso anno".

Capitolo Funivie: "La vertenza preoccupa molto la Regione? E' normale, non c'è nulla di eccezionale, anzi sarebbe anomalo il contrario. Ricordiamo alla regione che proprio il sindacato a giugno del 2019 (sei mesi prima che la frana colpisse i piloni dell'infrastruttura) denunciò una situazione molto difficile su Funivie attraverso la Prefettura, con uno sciopero e una manifestazione, proprio perché la Regione, come oggi su Piaggio, LaerH, Alstom e Sanac (visto che da mesi non riesce a pretendere un incontro da parte dei Ministeri competenti) era poco attenta alle numerose richieste di intervento che il sindacato chiese a metà 2019".

"A questo punto ci aspettiamo una sollecita convocazione da parte della Regione per approfondire e dare un contributo concreto alle tematiche attinenti alla formazione nel comparto ferroviario, così come sta accadendo con il ministero delle infrastrutture che ha calendarizzato un nuovo incontro per il prossimo 22 marzo a Roma", concludono dalla Cgil Savona.