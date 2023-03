Ellera, restauro del complesso Santa Maria Maddalena: a giugno partono i lavori

E' previsto per giugno l'inizio del restauro del complesso Santa Maria Maddalena, gioiello di grande importanza storica e religiosa sito nel borgo di Ellera, su uno sperone roccioso che sovrasta il torrente Sansobbia, in posizione dominante dell’antica viabilità di fondovalle tra Albisola Superiore e Stella San Giovanni.

Il campanile è l’elemento identificativo di tutto il complesso, pur presentando problemi di stabilità. Lasciata per secoli in stato di abbandono, anche la piccola Chiesa Santa Maria soffre di numerose criticità, soprattutto per lo stato precario delle strutture. In particolare l’abside e le cappelle laterali iniziano a non sopportare più il peso del campanile cinquecentesco e dei suoi mille anni di storia.